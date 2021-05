Proyectos sobre cuestiones de género en la Comisión de Familia: Ley Micaela, lenguaje no sexista y violencia de genero

Andrea Montenegro, la presidenta de la Comisión de Familia y edil por el Frente de Todos, comentó en LU24 sobre los proyectos de ordenanzas tratados en la reunión del día de hoy.

Fueron tres los temas centrales tratados según indicó Montenegro, y explicó que en primer lugar se discutió sobre “un expediente de nuestro bloque sobre capacitación de ley Micaela, para los tres niveles del Estado, que nosotros debido a los planteos de otros bloques hicimos las modificaciones pertinentes ante sugerencias, decidimos despachar por minoría y hoy salió nuevamente el tema, para ver si algún bloque había revertido su postura, un bloque dijo que lo iba a revisar”. Asimismo, indicó que “en cuanto a la capacitación en perspectiva de género, la misma ley dice cada municipio debe regular una norma con respecto de qué forma se van a brindar estas capacitaciones, que es lo que hemos hecho en este proyecto de ordenanza, que esperamos que sea repensado por el resto y tenga el acompañamiento necesario”.

Por otra parte, y como segundo punto relevante en la reunión de ésta mañana, comentó que “revisamos otro proyecto tiene que ver con el uso del lenguaje no sexista y éste es un tema que abre un gran debate, por el tema de las palabras, el lenguaje y de la inclusión o no, hasta qué punto uno se puede sentir discriminado o identificado” y agregó que “nosotros como bloque pensamos que hay que ir por la inclusión, desde el lenguaje, es una herramienta social y no es menor, y nos parece que hay que empezar a plantear en perspectiva y decir cómo nos queremos referir unos a otros, no nos parece seguir hablando en binario, es un proyecto resistido porque hay que desaprender muchas cuestiones del lenguaje habitual”. Sobre éste proyecto de lenguaje inclusivo, manifestó además que “la deconstrucciones es un camino muy arduo y complejo, a veces tiene que ver con la edad que uno tiene pero a veces tiene que ver con la apertura y la cultura”, por ello expresó “invite como presidenta de la comisión a repensarlo y reverlo nuevamente, porque implica que todos los géneros y las diversidades nos sintamos incluidos cuando nos hablan”.

Para finalizar, la concejal del Frente de Todos, explicó que “hubo otro proyecto que lo habíamos dejado en stand by, porque en pandemia no había boliches bailables” pero igualmente dio detalles del mismo, y que básicamente es una capacitación sobre violencia de género “es un proyecto de tiene doble sentido, señaléticas, carteles, logos e imágenes para colgar en los boliches y confiterías, por ejemplo en los baños, ahora estamos debatiendo cual sería la indicación, para que la persona que reciba violencia por razones de género, tenga una señal para pedir ayuda en el contexto de la nocturnidad, pero lo dejamos para más adelante por la pandemia”.

