Prueba: La denuncia desestimada por la Justicia y apelada por el supuesto caso del lápiz clavado en la espalda

14 noviembre, 2025 0

Un tremendo impacto en la sociedad causó la presentación de una madre que acude a la Justicia para denunciar una presunta agresión a su hijo por parte de una docente que al relato de la mujer, le habrían clavado la punta de un lápiz al menor de 6 años en la espalda.

La Justicia consideró que las pruebas aportadas son insuficientes para darle curso, por lo que las actuaciones se archivaron.

La madre, con patrocinio letrado apelò al Fiscala General, quien debe resolver en consecuencia.

Se desconoce si a nivel educativo hubo alguna actuación administrativa.

Desde el establecimiento, revelado en las redes sociales, desestimaron la versión a LU24, desde donde ofrecimos el espacio que deseen para las aclaraciones que consideren oportunas.

Adjunto al presente los textos de la denuncia formulada, en los que se ocultan identidades, teléfonos y otros datos que puedan llevar a la identificar a la víctima, la que merece la mayor protección.

