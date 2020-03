Psicóloga pide hacer buen uso de la tecnología y consumir información confiable

23 marzo, 2020

La licenciada en Psicología Martina Aizpitarte brindó por LU 24 recomendaciones generales para atravesar el aislamiento social obligatorio ya que “no hay consejos que sean unánimes para todo el mundo.



“Lo más importante en este momento es tratar de hacer un buen uso de la tecnología: utilizarla para el contacto con familiares y gente que no podemos estar viendo. En cuanto a la información hay que bajar la intensidad. Obviamente es de lo único que se habla y eso no ayuda porque hay información que es confiable y otra que no. Por eso hay que chequear el link de la página de la que viene. Hay que tranquilizarnos en este sentido”, aseguró.

Además, dijo que “estar confinados con chicos se puede poner muy intenso y si tenemos el televisor prendido y ellos están jugando debajo hay que tratar de reducir el momento en que está encendido al igual que las conversaciones que tenemos los adultos y los términos que utilizamos. Hay muchos tutoriales sobre cómo manejarnos”, explicó.

Sobre si habrá secuelas psicológicas, aseveró que “no lo sabemos porque hay mucha incertidumbre y nadie conoce lo que va a pasar a futuro como para hablar hoy de las consecuencias”.

Por último, aconsejó hablarles y no deja de ayudar a los adultos mayores ya que “lo necesitan, hay que seguir el contacto constante,” al tiempo que pidió “no dejar de hacer nuestras rutinas, flexibilizando las normas y sin grandes cambios”.

