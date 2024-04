Puan: Reyes afirmó que avanza la investigación contra el exintendente Castelli

20 abril, 2024

El intendente de Puan, Diego Reyes, confirmó a LU 24 que avanza la investigación contra el exjefe comunal Facundo Castelli, quien en diciembre pasado dejó su cargo sin pagar los sueldos.

“Estamos como particular damnificado. Denunciamos y seguimos agregando hechos que encontramos que para nosotros, al menos, son dudosos. La Justicia avanza con la investigación y no podemos comunicar mucho para no entorpecer el trabajo, pero si se están tomando declaraciones”, afirmó.

Por otra parte, explicó que “gracias a una ardua tarea hemos revertido principalmente la situación económica financiera del Municipio. Asumimos con una deuda monstruosa y sin posibilidad de financiarnos porque el gobierno anterior había incumplido con un descubierto en el banco. Gestionamos ante Provincia y recibimos un ATP de 250 millones de pesos y después, en enero, la coparticipación correspondiente más un adelanto de 500 millones y, lamentablemente, tuvimos que realizar un ajuste que incluyó a contratados”.

“Los salarios y el aguinaldo los pagamos en cuotas. El de febrero ya lo pudimos abonar el 1 de marzo con fondos propios y el de marzo antes de que termine el mes, previo al fin de semana largo, algo que no se recuerda en el distrito. Logramos el equilibrio nosotros, estamos empezando a reparar equipos, y ahora no necesitamos una ayuda externa de la Provincia”, destacó.

Castelli se retiró del cargo con un pedido de “perdón” por no haber pagado y dijo estar bajo tratamiento psiquiátrico.

Reyes le reprochó que transfirió $83 millones del municipio a su agrupación política, el Frente Vecinal.

El exintendente aseguró, en la carta pública en la que pidió disculpas por cerrar su mandato sin pagar los sueldos, que “en ningún momento se desviaron fondos para la agrupación vecinal”. Y argumentó: “Lo que se hizo fue una devolución de recursos de $83 millones. Esta agrupación, en el mes de agosto, ingresó a una cuenta municipal $83 millones, los cuales se utilizaron para el pago de salarios. Por ende, se procedió a la devolución de esos recursos”.

Tanto Castelli como Reyes pertenecen a Juntos por el Cambio y se enfrentaron en las internas de agosto, con triunfo para Reyes. El exintendente es radical, mientras que el nuevo jefe comunal milita en Pro.

