Tuvo Covid, publicó un libro, volvió a España y le cuesta la “nueva normalidad”

6 julio, 2020 Leido: 256

Marisol San Román, la paciente recuperada de Covid-19, publicó un libro gratuito en formato digital compartiendo su experiencia y aseguró que tras regresar a España, donde contrajo el virus, siente pánico y no logra relajarse ante la nueva forma de vivir en aquel país.

“Ya se me fueron los anticuerpos, y es algo normal cuando uno dona plasma. Cuando sos donante, te piden que lo hagas rápido, y paso que ya se me fueron y ya no los tengo, pero sirvieron a 9 personas. Me explicaron que debo cuidarme como si nunca hubiera tenido coronavirus a diferencia de cuando estás siendo donante, por eso es importante donar rápido”, detalló.

Mencionó que recibe más de 100 mensajes por día de personas afectadas o familiares de pacientes con covid-19.

“Me consultan al respecto y yo les cuento que me contagié por un lápiz labial de la novia de un amigo mío que era asintomática y que fue en mi despedida en España. Que te puede pasar en cualquier situación si no tenés los cuidados pertinentes”.

Aseguró que volvió a la Argentina y al tercer día de cuarentena que en ese momento era voluntaria empezó con los síntomas.

Actualmente, se encuentra en España rindiendo una materia a partir de la ciudadanía que posee. “España ahora es un mundo diferente, antes de que me volviera a Argentina. Las clases en la universidad son presenciales, estuve con 15 personas y la verdad es que a mí me da pánico. Me cuesta mucho relajarme. No me acostumbro aún a esto”.

