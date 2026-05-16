Pueblito Mio celebra su 5º Aniversario con gran presente comercial (audio)

16 mayo, 2026 0

Pueblito Mió se acerca a su 5º Aniversario y su propietario, Pablo Barrios celebra el gran presente comercial que atraviesan.

En nuestros estudios contó que “no es la primera vez que nos contratan desde un canal televisivo para preparar nuestra picada en un camarín, anteriormente estuvimos con Valeria Lynch y otros artistas”, haciendo referencia que compartió sus productos también con Guillermo Francella.

En otro orden de temas, dijo: “para celebrar nuestro aniversario preparamos un sorteo, quienes superen la compra de 30 mil pesos participarán por una pata de jamón crudo y 14 variedades de quesos saborizados”.

Sobre los orígenes del comercio, Pablo recordó que “Pueblito Mío nació luego de tener en un programa televisivo llamado Guia Gastronómica TV que nos permitió recorrer el mundo, en pandemia llegamos a San Cayetano y ahí empezó todo con nuestro comercio, después vinimos a Tres Arroyos encontrando el local donde estamos actualmente”.

“Personalmente me gusto venir a la ciudad y desde un primer momento nos recibieron muy bien, las personas siempre buscan un sabor nuevo, los quesos saborizados fueron una idea para darle otro color a las picadas que suelen llevar a las cenas”.

“Todos los días estamos pensando en armar un producto nuevo, para cambiar nuestros sabores y no vender siempre lo mismo”, concluyó.

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