Pueblito Mio, siempre renovado y con grandes promociones (audio)

23 mayo, 2026 0

Como todos los sábados, en nuestros estudios estuvo Pablo Barrio, titular del almacén de campo Pueblito Mio, para dará conocer las distintas variedades de quesos que a través de sus conocimientos y experiencia sigue fabricando y distribuyendo en el mercado consumidor.

Al cumplir el quinto aniversario, lo festeja con propuestas nuevas y además con promociones que impactan en los clientes.

Por ejemplo, por la compra mayor de 30.000 pesos sortea una pata de jamón crudo y 14 variedades de quesos.

Cabe recordar que Pueblito Mio está en 9 de Julio 71 y por consultas y pedidos llamar al 2983- 566506.

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