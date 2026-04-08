“Puentes en la Infancia” se expande: nueva sede en Barrio Santa Teresita

8 abril, 2026 0

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su área de Niñez, Adolescencia y Familia, se invita a la comunidad a participar de la apertura de la sede de Puentes en la Infancia en el Barrio Santa Teresita, sumando ahora este nuevo espacio, que se implementará en el Centro de Primera Infancia ubicado en F. Luis Beltrán 865, a partir de este viernes a las 17 horas.

Puentes en la Infancia, desde hace más de diez años construye espacios de juego, cuidado y encuentro para niñas y niños, desde los 5 años y hasta los 12 años, del Distrito.

El crecimiento de Puentes es el resultado de una política pública sostenida que tiene a las infancias como protagonistas, promoviendo el derecho al juego, la expresión y la construcción de vínculos desde la ternura y lo comunitario.

Hoy, más de 270 chicos forman parte de esta red que sigue ampliándose para llegar a más barrios y familias. Con su presencia en Santa Teresita, Puentes en la Infancia alcanza un total de 7 sedes, consolidando su presencia territorial en distintos puntos del distrito. Actualmente, el programa se desarrolla en los barrios y localidades de Ranchos, Olimpo, Municipal, Villa Italia, Copetonas y Reta.

En este marco, celebramos la apertura de la sede en el barrio Santa Teresita, un nuevo lugar donde el juego será el punto de partida para fortalecer lazos, acompañar trayectorias y seguir construyendo comunidad porque que siempre hay lugar para un puente más.

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