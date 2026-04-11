“Puentes en la Infancia” ya tiene su sede en el Santa Teresita (audio)

11 abril, 2026 11

Este viernes el programa Puentes en la Infancia inauguró su sede en el Barrio Santa Teresita, en calle Fray Luis Beltrán 856.

Celeste Coman su coordinadora habló con LU 24 y dijo “estamos muy felices de seguir sumando lugares y espacios para los niños, que funcionará todos los viernes a las 17”.

“Antes de inaugurar la sede, hicimos un trabajo con la asistente social del CAPS Ana Clara Calvete. Hacía mucho tiempo que venían pidiendo un espacio así en el barrio”.

“Ya tenemos 30 inscriptos y la próxima etapa es acercarnos a cada escuela para incrementar ese número. En un principio serán solo los viernes, después sumaremos más días, a cargo de cada actividad estará la referente Sofía Deben Dalmonego con distintos talleres y propuestas”.

Volver