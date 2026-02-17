Puerto Madryn: una joven desapareció durante un bautismo de buceo

17 febrero, 2026 0

Una intensa búsqueda se desarrolla desde este lunes en aguas del Golfo Nuevo, luego de que una joven de 23 años desapareciera durante un bautismo de buceo frente a Punta Cuevas, en Puerto Madryn.

Según la información preliminar, la joven formaba parte de un grupo de cuatro personas que realizaban la experiencia recreativa. La alerta se activó cuando, al finalizar la inmersión, advirtieron que no había regresado a la superficie. De inmediato se dio aviso por frecuencia radial y se solicitó asistencia.

La Prefectura Naval Argentina puso en marcha el protocolo de emergencia y desplegó un operativo que incluyó una embarcación con un nadador de rescate para cubrir la zona señalada como último punto de referencia. Posteriormente se sumó un guardacostas con personal especializado y buzos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental con base en Puerto Madryn.

El parte oficial confirmó que se dio intervención a la Justicia, por lo que el caso quedó bajo la órbita judicial correspondiente mientras continúan las tareas de rastrillaje. Hasta el momento no se difundieron hipótesis ni precisiones sobre las condiciones en que se desarrollaba la excursión.

En tanto, las otras tres mujeres del contingente, de 33, 26 y 37 años, fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas permanecen en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, mientras que la tercera continúa en Guardia bajo observación médica. El operativo de búsqueda sigue en curso.

