Puerto Quequén: Transportistas alcanzaron un acuerdo del 16% y levantaron el paro

24 abril, 2026 0

Luego de dos semanas de protesta, este viernes se logró un acuerdo en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén en una reunión en la que participaron referentes del sector de transporte, representantes del ámbito agropecuario y funcionarios. La resolución se firmó tras el encuentro entre autoridades necochenses, la Diputada Nacional María Jimena López y el Director Provincial de Cargas, Miguel Ángel Bettili.

Establecieron un aumento del 16% sobre la última tarifa vigente. Entre los puntos tratados se destaca que el Consorcio se compromete a solventar los recursos necesarios para un estudio de costos tarifarios, con el aval de la UNICEN.

El conflicto en Necochea incluyó medidas de fuerza durante los días previos, a partir de este nuevo escenario, se prevé que todo se normalice paulatinamente y se reactive la operatoria en las terminales.

El acta acuerdo

“En la ciudad de Quequén, 10:00 hs. del día 24 de abril de 2026, en las instalaciones del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén se reúnen la Diputada Nacional, Lic. María Jimena López; el Director Provincial de Cargas de la Pcia. de Buenos Aires, Miguel Ángel Bettili; en representación del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén: el Sr. Presidente (int.) Dr. Mariano Carrillo y el Sr. Director Gremial, Gustavo Gavilán; los integrantes de las siguientes entidades: Cooperativas de CONINAGRO Sudeste, Sr. Egidio Mailland; Centro de Acopiadores de Cereales, Sr. Juan Bautista Iriberri; por ATCADE, Sr. Miguel AGUILAR, por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) el Sr. Secretario General, José Camiña; el Sr. Mauricio Miguel en su carácter de Gerente General de Sitio 0 de Quequén S.A. y el Sr. Justo Zugazua en representación de la playa de estacionamiento de Quetrans S.R.L.

Abierto el acto y luego de evaluar distintas alternativas posibles, las partes acuerdan un incremento del dieciséis por ciento (16%) sobre la última tarifa vigente homologada por la mesa asesora de cargas de la Provincia de Buenos Aires, el cual se aplicará a partir de la firma del presente.

El incremento del 16% acordado será aplicable en todo el Hinterland de Puerto Quequen.

Con relación al ítem gastos administrativos, cuya pretensión del sector transporte es que no supere el 2% a cobrar por acopios y dadores de carga; el Centro de Acopiadores se compromete a comunicar a las firmas asociadas dicha pretensión.

El CGPQ se compromete a solventar los recursos necesarios para un estudio de costos tarifarios, avalados y certificados por la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

Las playas de estacionamiento de camiones de Sitio 0 de Quequén S.A. y Quetrans S.R.L se comprometen a no efectuar el aumento proporcional que correspondería conforme la tarifa del 16% aquí acordada.

El CGPQ se compromete a poner en conocimiento y dar a publicidad a los dadores de carga, los términos del presente acuerdo.

En prueba de conformidad, en el día de la fecha y siendo las 17:00 hs, se suscriben 7 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Firmas y aclaraciones presentes en el documento:

Bettili, Zugazua Justo, Lopez Jimena, Juan B. Iriberri, Mailland, Camiña, Aguilar, M. Miguel y Carrillo”.

con información de diarionecochea

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