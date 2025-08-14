Puerto Quequén y Tres Arroyos profundizan su trabajo conjunto

14 agosto, 2025

En conversación con LU 24, el representante del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Diego López Rodríguez, contó detalles de la reunión mantenida este jueves con el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate.

“El puerto necesita y tiene que trabajar en conjunto con cada uno de los municipios que integran su zona de influencia. Con el intendente Garate tuvimos una charla muy interesante y avanzamos sobre varios temas productivos y logísticos”, señaló.

López Rodríguez destacó que Puerto Quequén se encuentra en “plena operatividad”, con los seis muelles ocupados y numerosos buques en espera. Anunció que en los próximos meses comenzarán obras de reasfaltado en sectores de alto tránsito de camiones y una repotenciación eléctrica, necesarias para sostener el flujo de cargas.

Recordó que 2023 fue un año récord para la terminal portuaria, con casi 8 millones de toneladas operadas y 324 buques, lo que representa “prácticamente un buque por día”. “Esto implica más trabajo, más recursos y la salida sin inconvenientes de la producción de toda la región”, afirmó.

Durante el encuentro con Garate, acordaron avanzar en la implementación de un mapa estratégico digital que integre datos de producción y logística. Esta herramienta será compartida con el municipio para facilitar la toma de decisiones tanto a nivel local como provincial y portuario.

