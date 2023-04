Pullas por un apellido ¿en extinción?- escribe: Omar Eduardo Alonso

8 abril, 2023

“Alonso, cuando más grande más zonzo (o sonso)”

Compañeros de la primaria de la escuela 3 a veces me dirigían esa frase.

En la inocencia de la primera infancia, me dolía.

Ya adulto intenté ingenuamente incursionar en la política desde una expresión sin posibilidades de éxito alguno. Fui pre candidato a concejal.

Y en la intimidad familiar acuñé un slogan de campaña: “Para bien o para mal, Alonso concejal”.

Mi actitud había cambiado con los años. Ya incursionaba en el periodismo pretendiendo, ilusamente, dejar alguna huella que permita ser recordado una vez desaparecido.

Esto no ocurrirá.

Pero otros Alonsos sí han marcado rumbos por los cuales serán recordados e incorporados a la historia. Algunos de ellos mencionaré ahora, sin que signifique que se agote la enumeración.

Y es interesante, previamente, incorporar una observación que me hizo llegar oportunamente Verónica Alonso, luego de leer la crónica que titulé “Los Alonsitos”, publicada tiempo atrás.

Me consignaba que la tendencia de nacimientos mayoritariamente femeninos está haciendo que el apellido vaya desapareciendo progresivamente.

De tal modo que el concepto que los Alonsos somos como la mugre y estamos en todos lados, se vaya relativizando.

Y ahora sí, algunos de los portadores de este apellido, bien gallego, por cierto, y que han quedado en la memoria colectiva.

Edgar Evaristo

Fundador y primer director de LU 24.

Su trágica muerte significó una pérdida considerable para Tres Arroyos en momentos en que encabezaba acciones que iban directamente contra la corrupción y la ineficiencia de algunos estamentos públicos, empezando por la estructura policial.

Fue la cabeza visible que generó la reacción popular tras la muerte de la niña Nair Mostafá.

Si bien es solo una expresión e impresión personal, considero que hubiera tenido una proyección política de envergadura.

Además de lo precedente, tuvo una participación fundamental en la defensa de los intereses de la radiofonía privada nacional.

Su intervención en ARPA y AIR, era de liderazgo indiscutido y cabe recordar que fue el impulsor de la primera cadena nacional de emisoras del interior que transmitió los detalles del Mundial de fútbol de 1978.

Pedro Fernando

Padre de Verónica, a quien mencioné más arriba.

Productor agropecuario, participó en no pocas instituciones vinculadas con el quehacer del campo. (foto)

Fue director de La Previsión y presidente exitoso de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta Provincial del Trigo cuando esta era organizada por las instituciones del campo.

Gaspar Alonso llegó a estos lares como todos los inmigrantes y procedía de Lucillo, provincia de León. Era hermano de Dionisio, a quien menciono en la nota del día 10 de octubre pasado, de Eugenio (quien murió soltero) y Joaquín, que era el menor de los cuatro varones.

Velia no se radicó en la Argentina.

Pedro Fernando nació el 15 de febrero de 1936 en el campo de Nicolás Avellaneda, cuartel siete, que su padre arrendaba desde 1932.

Cursó sus estudios primarios en la escuela número uno y luego en el Instituto Clerch donde se recibió en 1951.

Fue socio de la Cooperativa Agraria y la Sociedad Rural, e integró el directorio de La Agrícola Ganadera.

En los sesenta fue secretario de la Juventud Agraria Cooperativista; luego fue presidente de la comisión asesora juvenil regional y seguidamente ocupó diversos cargos en el consejo central de juventudes de ACA. Allí fue vicepresidente en 1963 y luego fue tesorero.

Integró el Consejo asesor de la agencia local del INTA.

En 1968 ocupó una suplencia en el directorio de La Previsión, institución en la que fue presidente entre 1983 y 1988.

En representación de la misma ocupó varios cargos de importancia en instituciones diversas.

Estuvo casado con la señora Marta Dora Pereyra con quien tuvo dos hijas: Verónica Ileana y Fernanda Ivana.

Como digo más arriba, fue presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta del Trigo y moderador de la entonces trascendente mesa redonda.

Podemos recordar su voz cuando cumplía esta función en la fiesta del año 1985. (grabación). También recordar su Ford 1938, actualmente en proceso de restauración.

Ángel

Ángel Alonso Cadierno, nacido en Molina Ferrara, León, España, llegó al país en 1908.

Recaló en Tres Arroyos y su capacidad fue captada poco tiempo después por Félix Ayastuy que lo ubicó como capataz en su establecimiento.

Hacia 1909 pudo independizarse estableciendo un negocio de ramos generales en Bajo Hondo, el que trasladó a la localidad de Copetonas hacia 1915.

Allí se estableció con el negocio La Confianza (foto), con una amplísima gama comercial, actividad que luego ampliaría con la adquisición de un campo en la zona de Irene, de 760 hectáreas donde desarrolló una intensa labor de producción.

Se casó con Estanislada Bilbao, generando una abundante descendencia: Ángel, Felipe, Pedro, Estanislada América, Isabel, María Hortensia y Manuel.

En Copetonas desarrolló una fuerte acción comunitaria y fue fundador y presidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos.

Jesús

Hombre de físico generoso incursionó en oficios rudos y su perseverancia lo premió con una consolidación económica importante.

Jesús Alonso había nacido en Carrascal, provincia de Zamora y llegó al país con 15 años.

Hacia 1907 ya se lo ubica en la zona de Tres Arroyos previo paso por Zubiaurre donde trabajaría de bolsero en distintas chacras hasta conformar una cuadrilla propia con actuación en Orense y aledaños.

Con esforzado trabajo logró instalar, hacia 1931, una casa vinculada con la comercialización de cereales que desarrolló junto con sus hijos, Jesús y Rubén. (foto).

Fue una persona ampliamente comprometida con las instituciones de Orense.

Entre otras funciones, fue presidente de la biblioteca de la localidad y tesorero de la Sociedad Española.

Su integración fue absoluta, acriollándose totalmente al punto de haber sido un gran tomador de mate.

En Cascallares

Se adjunta el detalle de un campo de Isidoro o Isidro Alonso, que se relevó hacia 1928 en la zona de Micaela Cascallares, aunque no aporta mayores detalles al respecto.

Solo como dato adicional, aunque tenga poco que ver con esta zona, otro Alonso logró ser exitoso, en este caso en Río Colorado.

Allí funciona la firma Aznares y Luis Alonso y Cía., con una casa que podría ser comparada con nuestro viejo ABC.

Año 4-Nota 159

[email protected]

También en FB

Volver