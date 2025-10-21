Punta Alta: Excelente concurrencia al Matiné para mayores de 60 años

El pasado finde semana, se realizó la segunda edición del Matiné para mayores de 60 años en Punta Alta.

Tomás Gagioli, Director de Cultura de la Municipalidad de Coronel Rosales en diálogo con FM Ilusiones dijo “desde que llegamos a esta gestión es el 8º octavo Matiné que hacemos, esto surgió, ya que el Gobierno Nacional de aquel entonces desfinanció al PAMI dejando a muchas personas sin su colonia de verano, los mismos nos pidieron una reunión y nos dijeron que necesitaban ese espacio para encontrarse y desarrollar sus actividades”.

“Por lo que, decidimos armar un Colonia Municipal disponible todo el año deseaban tener un espacio para ir a bailar, de ahí nace está idea, que nos pone muy contentos llevándola a cabo como una tarea hermosa y gratificante ver a las personas tan felices”, detalló.

“Agradecemos al Sindicato Luz y Fuerza por prestarnos el salón donde se realiza, contamos con los promotores de Salud de Provincia quienes están atentos para cuidar a las personas”, contó.

“Cada actividad organizada por el Municipio de Coronel Rosales son gratuitas en cada área, además trabajamos en conjunto con las demás áreas logrando un excelente trabajo fortaleciendo nuestra labor y confianza con el pueblo”, finalizó.

