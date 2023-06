Punta Alta: Militar detenido por abusar de la hijastra

27 junio, 2023

Un suboficial de Infantería de Marina de la Armada fue detenido en las últimas horas cuando salía de servicio de la Base Naval Puerto Belgrano, acusado de abusar reiteradamente de la hija de su mujer.

El hombre, que no fue identificado para preservar la identidad de la víctima, tiene 55 años y fue arrestado por personal de la DDI en el puesto 1, a la altura de la calle Colón al 100, en Punta Alta.

En principio la Policía lo había ido a buscar, con la orden de detención y allanamiento, a su vivienda particular, pero como no fue localizado se lo esperó hasta su salida de la Base.

“Primero fueron abusos por tocamientos y luego fue abuso sexual con acceso carnal”, comentó un investigador del caso. Los hechos sucedieron cuando la víctima tenía entre 6 y 11 años. (lanueva.com)

Volver