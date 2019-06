¿Qué actitudes o costumbres de argentinos, se modifican cuando se viaja o vive en el exterior?

La Psicoanalista tresarroyense, Betina Ganin, está radicada en España desde el 2011 y esta mañana compartió con nuestra emisora, aquellas costumbres o hábito propios de los argentinos que debió cambiar o modificar en parte, al instalarse en ese país.



“Tirar la colilla del cigarrillo o un papel en la calle está muy mal visto aquí en España y hasta te llaman la atención. Está lleno de argentinos y mucho de los nuestro se mantiene en nuestros grupos. Nos juntamos los domingos y el asado, al igual que el mate. La puntualidad acá se respeta no como en nuestro país y a eso uno se debe acostumbrar. En ciudades grandes no se duerme la siesta y los negocios cierran a la hora de la siesta aunque no se duerma. Los domingos igualmente, salvo los shopping” indicó.

Entre otras cuestiones, también mencionó que en España no es habitual visitar gente sin avisar de manera previa como sucede en nuestro país. “No existe acá pasar por la casa de alguien sin avisar. Tenés que hacer una cita por la tarde de 17 a 20 horas. Es muy argento ir a la playa y bajar con todo, eso es muy nuestro o gritar mucho y hablar fuerte”.

“Lo que ven los españoles de nosotros es que podemos ser muy pedantes, y nos tildan como a los vascos y en realidad a la vez es muy admirado por ellos; lo de buscarse la vida y arreglársela para cualquier cosa acá también”, consideró.