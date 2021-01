¿Qué comer en verano?

8 enero, 2021 Leido: 33

La nutricionista Liliana Cassataro, fue consultada por LU 24 sobre qué conviene comer en esta época y sostuvo que “las variables son distintas, dependiendo de las actividades que cada uno realiza”.

“Básicamente debemos evitar comidas o alimentos con alta densidad calórica, no solo fuentes e calorías, no comer guisados picantes, legumbres condimentadas, estas, sí debemos consumirlas frías, en ensaladas, relató.

“En esta época de circulación del virus, debemos cuidar nuestro sistema inmune, aprovechar las frutas y verduras de estación, sobre todo aquellas que no podemos consumir en invierno porque no hay producción, por lo que debemos aprovechar el aporte vitamínico y mineral de cada una de ellas”, advirtió.

“Podemos combinarlas con huevos, aves o distintas carnes rojas para hacer un buen registro de vitaminas A y B, que fortalecen el sistema inmune, por lo que hacemos un “combo” cuasi perfecto, y respecto a las bebidas, se debe consumirlas, teniendo en cuenta que,” a mayor temperatura, mayor cantidad de líquidos”, expresó Cassataro.

“Los hábitos alimentarios se cambian de acuerdo a los cambios climáticos, pero hay que tener sumo cuidado y evitar los abusos de comidas rápidas, helados, pizzas, porque algunas de estas comidas que no consumimos durante la época de frio requieren un manejo de refrigeración para no contaminar, y si bien nos dan facilidad de tener cosas al alcance de la mano, y no se mantiene la temperatura correspondiente, podemos tener problemas”, concluyó.

