Qué dice el comunicado de Los Carabajal tras la frase de Peteco sobre Villarruel

15 enero, 2024

Luego de las declaraciones que Peteco Carabajal hizo sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel y que generaron polémica durante su presentación en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María el viernes por la noche el grupo musical emitió este lunes un comunicado donde se despegó de esos dichos.

“El conjunto Los Carabajal, en el ámbito del respeto y el amor hacia nuestros familiares y nuestros seguidores, deja en claro que lo vertido en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo”, señalaron desde su cuenta de Instagram.

Y aclararon: “En momentos en que desarrollábamos nuestra actuación prevista, se produjo la llegada de la Vicepresidenta, de la cual no estábamos informados. Ante eso, una de las 3 propuestas unificadas en el escenario manifestó su disconformismo (SIC) por este hecho”.

La organización del festival había contratado tres propuestas musicales de la familia Carabajal: el Conjunto Los Carabajal (compuesto por Kali, Walter, Musha, Blas), el Dúo Cuti y Roberto, y el solista Peteco acompañado por su hijo Homero.

Villarruel había asistido al evento para brindarle “una muestra de agradecimiento al pueblo de Córdoba, que votó a Javier Milei”, según contó la propia Vicepresidenta a Cadena 3. En medio de un fuerte operativo de seguridad, que se desplegó hacia las 22 horas, ella arribó al anfiteatro José Hernández en donde se congregaron unas 23 mil personas.

La titular de la Cámara de Senadores fue recibida en el lugar por el presidente de la Comisión Directiva del evento, Juan López, quien la guió hasta el palco de autoridades.

Todo eso ocurrió mientras se llevaba a cabo el show de Los Carabajal, reportó Infobae. Durante la transmisión televisiva del festival se escuchó al cantautor Peteco Carabajal decir dos veces “No se paren que no ha llegado nadie”, mientras las cámaras mostraban a la referente de La Libertad Avanza saludando a la gente. “No ha llegado nadie”, repitió el músico santiagueño sin que la transmisión televisiva lo enfocase.

Los Carabajal se preocuparon por dejar en claro que nadie les había avisado de que Villarruel asistiría al festival y se quejaron de que su arribo “debió realizar de otro modo su arribo, teniendo en cuenta la investidura de quien ingresaba, y entendiendo al arte como una expresión de libertad”.

En el palco de autoridades, la vicepresidenta se mostró animada y se acercó al público presente en el campo de la jineteada, donde se escucharon cánticos en su apoyo y consignas en favor de la libertad. Luego se dirigió luego al sector de la sala de reuniones del anfiteatro, donde le entregaron el tradicional poncho del festival.

Qué dijo Villarruel tras los dichos de Peteco en su contra

Tras el revuelo que se armó, Victoria Villarruel habló en Arriba Córdoba, el programa matutino de El Doce TV: “Yo pensé que lo decía en realidad como una ironía, como diciendo ‘no se paren, pero párense’, así que me lo tomé como ‘qué gracioso’ y seguí de largo. Y la verdad que cantaron precioso, me sentí muy cómoda”, sostuvo, minimizando episodio.

Y agregó: “Me explicaron quién era y que era una mención de repudio a mi visión ideológica. Yo no vine para discutir con Peteco Carabajal, al contrario, vine para apoyar a Jesús María, que hace una labor fundamental para más de veinte escuelas de la zona, que es un festival autosustentable, que estaba lleno de gente y es un orgullo de Córdoba”.

“Así que la verdad que lo de Peteco me pareció gracioso en ese momento y sigue siendo gracioso ahora”, concluyó.

