Farmacias: qué dice la normativa que determina cuántas son y cómo cumplen turnos

6 octubre, 2022

Las largas colas frente a las farmacias de turno son parte del paisaje urbano tresarroyense. La ciudad ha crecido, y pareciera que la cantidad de lugares de expendio de medicamentos los fines de semana y fuera del horario comercial ya es insuficiente. Sin embargo, la disponibilidad de locales de turno está sujeta a una normativa, y según indicó el farmacéutico Jorge Lamberta, en Tres Arroyos se está cumpliendo. “La ley 10.606 establece que las farmacias se habilitan una cada 3000 habitantes por localidad, y deben estar a una distancia no menor a 300 metros; los casos de mayor cercanía que vemos en el centro son anteriores a la sanción de la ley. Y la actualización se hace respecto del último censo establecido, en este caso el de 2010. Cuando se tenga el resultado del nuevo censo se dividirá ese número por 3000, y si el número obtenido lo permite, se podrán abrir más farmacias, si no, seguirán las mismas. Y en cuanto a los turnos, esa misma normativa indica, en su reglamentación, que el servicio de turnos debe cubrirse con el 10% de las habilitadas que no sean sindicales: como las farmacias privadas son 16, el 10% es 1,6 y por eso son dos las que hacen los turnos”, explicó.

“En invierno puede haber algún tipo de congestionamiento, pero hay que recordar que las farmacias de turno deben ser usadas en situaciones de emergencia, para personas que acudieron a una guardia médica, o que se les terminó una medicación. Sin embargo vemos que hay gente que hace cola para comprar una tintura para el pelo o un desodorante, porque otros comercios están cerrados y acude por eso a una farmacia”, completó Lamberta.

Al mismo tiempo, el farmacéutico explicó que una farmacia no puede abrir las 24 horas a excepción de que cuente con un profesional por cada turno de 8 horas, es decir disponer de tres farmacéuticos en el local.

