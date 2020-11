Qué es el “bitcoin”, utilizado como un nuevo tipo de inversión

12 noviembre, 2020 Leido: 0

Se generó un grupo de “criptoinversores” quienes compran los bitcoins para invertir, y repartir ganancias, Miguel Serrano forma parte de él y comentó a ésta emisora cómo funciona. Bitcoin es una novedad que surgió en 2009 aproximadamente, es una moneda digital, descentralizada que tiene muchas ventajas frente a la moneda de intercambio nacional como el peso argentino, el dólar o el euro. Se utiliza como “refugio de valor” ante la devaluación de otras monedas.

Se comenzó comprando muy barato, a 1 centavo cuando no se sabía nada de éste sistema, Miguel Serrano llegó a comprar unidades de bitcoin a 600 pesos, y la moneda prosperó tanto en el mercado que llega a valer más de dos millones de pesos.

Este tipo de criptomoneda, “es un algoritmo que se generó y se parte de que es un bien escaso ya que se pueden generar hasta 21 millones de bitcoins”, advirtió Serrano, por lo que cada vez tomará mayor valor ya que llegará un momento en el que la demanda será mayor, dada la imposibilidad de seguir produciéndola. Se consiguen decodificando el algoritmo que los genera.

Actualmente el valor de la unidad bitcoin es de 15900 dólares aproximadamente. Se puede comprar un bitcoin o una fracción de los mismos, y en Argentina se pueden conseguir en casas de cambio o comprarle a alguna persona que tenga en su poder, no se consigue en los bancos.

Por ahora no es una moneda corriente, por lo que no se puede usar en comercios como forma de pago, aunque se están incorporando plataformas para que su utilidad sea mayor, Serrano comentó a LU24 que lo que se solía utilizar hasta 2015 es transferir bitcoins a tarjetas recargables y utilizarla para pagos en donde se requiera.

Existe una base de datos donde se registran todos los movimientos realizados con cada bitcoin, que según Serrano es una “escribanía pública mundial”, para asegurar la transparencia del uso de ésta moneda.

“Esto va a ser el futuro, y todo va a migrar a la parte cripto, es inevitable y que de hecho se está haciendo en los grandes países”, lo que se necesita, refirió Serrano, es que de parte del Estado se brinde algún tipo de seguridad jurídica para que se pueda utilizar más fluidamente en el país.

Volver