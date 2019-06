Qué es la Descodificación Biológica y que beneficios trae realizarla

La experta en Descodificación Biológica, Ángeles Wolder, mencionó que la misma se trata de una herramienta que permite analizar y acercar a la persona, a que descargue corporalmente las sensaciones que han quedado atrapadas de momentos en lo que ha habido un fuerte estrés.

“La utilizamos, para momentos puntuales. No algo genérico, sino algo que te afecta un instante concreto. El resultado se observa a través de síntoma, algo que no consigues y que no puedes hacer y uno es el tema del abandono. Para un ser débil es una herida importante, no es el problema en sí, sino la manera. Los humanos trasladamos eso a múltiples situaciones”, detalló.

Wolder indicó que el tiempo de tratado “depende de lo que la persona quiera tratar. En todos los casos, buscamos el origen, dónde hubo un cambio en el que se produce un estrés alto y queda anclado en el organismo. Así como sucede con los duelos, que hay necesariamente que transitarlos para no sufrir bloqueos”.

Agregó que “cuando la persona tiene un síntoma, te da la pista de cómo ha vivido sus conflictos. Hay que ayudarte a que conectes con un momento concreto y luego resignificar. Aquí no hay medicamentos”, aclaró.