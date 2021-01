“¿Qué hacemos para parar esta bomba de tiempo?”: carta de Mariano Pérez sobre fiestas clandestinas en Claromecó

24 enero, 2021

El doctor José Mariano Pérez, dirigente deportivo y vecino de esta ciudad, publicó en la red social Instagram una carta sobre la problemática de fiestas clandestinas en la playa, acompañada de imágenes, en la que da cuenta de haber visto con sus propios ojos a más de 1000 jóvenes caminando por la playa de Dunamar hasta el Médano Verde, camionetas circulando a gran velocidad y vehículos encajados en la arena. Además, advierte que frente a lo que describe como “un espectáculo dantesco”, con menores de edad trasladando conservadoras llenas de bebidas, no cruzó ningún patrullero ni en la playa ni en Dunamar.



“¿Que estamos esperando? El tema de las fiestas “clandestinas” se ha venido tratando desde hace un mes aproximadamente. Se han llevado a cabo sin solución de continuidad hasta estos días. Anoche quise verlo con mis propios ojos….terrible. Más de mil jóvenes caminando por la playa de Dunamar hacia el Médano verde. Cientos de camionetas 4 x 4 a toda velocidad por la arena seca, que estaba por demás removida. Decenas de vehículos encajados. Después de las 24 horas de pesca, fue anoche cuando más heladeras portátiles ví en mi vida. Chicas de 15 o 16 años llevando entre dos el recipiente repleto de bebidas. Los vehículos a gran velocidad esquivaban a los jóvenes caminantes para no atropellarlos. Por precaución no avancé más allá de la bajada a la playa. El espectáculo era dantesco. ¿Qué esperamos, padres, abuelos, autoridades de todos los niveles, para actuar?. Anoche alrededor de las 2 hs. crucé por Claromecó no menos de 5 patrulleros. Ninguno en Dunamar. Ninguno en la playa. El puesto policial que está junto al puente estaba cerrado. Ningún control. Por omisión o connivencia estas fiestas se llevan a cabo en forma NO clandestinas. Todos sabemos que se hacen y se seguirán haciendo. Nadie actúa. Esta mañana, alrededor de las 9 una camioneta Ford de viejo modelo con 5 o 6 jóvenes en su caja, iban recolectando botellas, vasos, latas y cuanto vestigio de la fiesta pudiese haber. Hasta una heladerita color azul, tuvieron que juntar. ¿Quiénes eran estos jóvenes ? Indudablemente habían sido enviados por los organizadores de la fiesta o por autoridades municipales para que la playa quede limpia. Si los padres vieran lo que anoche presencié, creo que por lo menos no dormirían tranquilos. Ojalá me equivoque pero en cualquier momento puede suceder un accidente. Nos vamos a lamentar. Echaremos culpas. Pero aún estamos a tiempo de evitar lo indeseado. ¿Qué hacemos, que hacen, para frenar esta bomba de tiempo?”, cierra la carta.

