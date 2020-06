“Qué lindo es ser vecinalista” la chicana de Garate al bloque oficialista

4 junio, 2020

El presidente del bloque de Todos, Martín Garate, en un tramo de su abultada alocución cuando se debatía la interpelación al Secretario de Seguridad, cargó contra el bloque oficialista y expresó : “Que lindo es ser vecinalista, cuando hay un problema, es de Provincia o Nación, de Cambiemos, del peronismo; tienen la capacidad como el camaleón de cambiar, y siempre están con el poder de turno, yo podría aceptar la sugerencia de Cittadino que no venga el secretario sino el Intendente o todos los secretarios, pero si tenemos un Secretario de Seguridad y no podemos consultarlo, ¿para qué le damos la función? suprimamos el cargo”.



“Seamos serios, hay un reglamento interno, si no están de acuerdo cámbienlo, y digan que la oposición no puede hacer este pedido, darle el temario, y que venga a contestar, y si no tenemos la posibilidad que venga, que lo haga el intendente, hace 25 años que son gobierno, asuman la responsabilidad, son hechos que han pasado de marzo a junio, den un debate dentro del plan de seguridad, no es de ahora sino de mucho antes, no chicaneemos, yo tengo bastante memoria en estos temas, asuman la responsabilidad y el primer caso es tener la capacidad de debatir y de escuchar”, dijo.

