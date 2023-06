¿Qué pasa con los alquileres en Tres Arroyos?

28 junio, 2023

De un tiempo a esta parte, los alquileres han sido tema de conversación en muchas personas y la situación es un tanto preocupante. En este caso, en la mañana de este miércoles, el martillero de nuestra ciudad Nicolás Jensen dialogó con LU 24 y comentó sobre varias cuestiones al respecto.

En este sentido, Jensen dijo: “el ajuste por año dio el 103% para este mes. Al propietario se le desvalorizó la plata hasta con el 100% y no puede ser bondadoso porque queda abajo con el alquiler”. Y siguiendo en este hilo, agregó: “la gente hace el esfuerzo para poder pagarlo más allá del ajuste. Si sale a buscar otro alquiler, lo termina encontrando por un valor más alto.”

Cabe destacar, que, según Jensen, “dentro de las cuatro avenidas, un departamento de un dormitorio está por los 60.000 pesos y dos habitaciones supera los 100.000 pesos.” Y, por otro lado, destacó: “gracias a Dios yo no tengo morosidad ni pedidos de desalojo. Cuando vienen estos ajustes, tenes un planteo del inquilino porque es un cambio fuerte.”

Además, y sobre la oferta y demanda, concluyó: “ahí está el problema, porque si piden la casa o se tienen que ir te encontras con un bache por un tiempo. No hay mucha oferta de alquileres y algunos casos que tengo actualmente, dependen de las elecciones para volver a alquilar o no.”

