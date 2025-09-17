“¿Qué ven cuando nos ven?”, evento de la Biblioteca Ilusiones en el Credicoop

La Biblioteca Popular Braille y Parlante “Ilusiones” invita a la comunidad a una conversación inspiradora que busca derribar mitos y fomentar la empatía en torno a la baja visión y la discapacidad.

Bajo el título “¿Qué ven cuando nos ven?”, el evento tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en las instalaciones del Banco Credicoop.

La jornada, de entrada libre y gratuita, ofrecerá un espacio de diálogo abierto y reflexivo.

El objetivo principal es explorar la realidad de la discapacidad visual, y reconocer la diversidad de todas las personas, porque entre todos, podemos construir una sociedad más inclusiva, empática y accesible.

