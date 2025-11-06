Quebró la láctea ARSA, fabricante de los yogures y postrecitos de SanCor. 400 empleados sin trabajo

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, con las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.

Tras decretar la quiebra, se dispuso la liquidación final de la firma y el cierre de las instalaciones, que deja a más de 400 trabajadores en una situación incierta: la planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, empleaba a 180 personas y 200 más se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba. A su vez, su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que llegan a 70.000 comercios de forma semanal.

La disolución de la empresa se activó después del concurso fallido que se abrió en abril de 2024. Pese a que circularon nombres de supuestos interesados –entre ellos, el fondo dueño de Havanna, Inverlat; y Werthein y CarVal–, no apareció ningún oferente para el salvataje, la instancia que habilitaba a terceros a quedarse con la firma y sostener la producción.

Se denunciaron múltiples incumplimientos, pero el mayor golpe fue en mayo, cuando la compañía aseguró que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Pero la esperada reactivación no llegó: no se retomó ni se pagaron las obligaciones pendientes, lo que aceleró el desenlace de la quiebra.

Los empleados aseguraron que cobraron sueldos irregulares, parciales y atrasados. Denunciaron que, en los meses finales, apenas se abonó un cuarto del salario y en efectivo, pese a que el personal trabajaba jornadas completas. “A esto se sumaron tres años y medio sin aportes a la obra social”, resaltaron fuentes sindicales, y agregaron que varios ya se dieron por despedidos antes de que se decrete la quiebra.

