#QuedateEnCasa: habló con LU 24 quien proyecta imágenes sobre los edificios

4 mayo, 2020 Leido: 1

Durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus, causa furor en Argentina el acompañamiento que se le hace a través del mapping a los aplausos que la gente brinda a la hora 21 en reconocimiento al personal de salud.

El diseñador audiovisual Nicolás Bernaudo forma parte de la movida y por LU 24 comentó que “yo trabajo haciendo mapping para shows en vivo de diferentes artistas y monumentos históricos. A la segunda noche de la cuarentena me encontré encerrado en casa y con mi proyector chiquito, que es para ver películas. Entonces se me ocurrió probar el pulmón de mi manzana para usarlo como lienzo. Fue entonces que decidí sumarme”.

Bernaudo explicó que el mapping se trata de “un video adaptado específicamente a la forma donde uno está proyectando. Yo respeto todas las ventanas para no entrarles con luz a los vecinos y molestarlos. A los diseños artísticos que uso todas las noches ya los tenía, si agregué específicamente los aplausos y la bandera argentina que acompaña”.

“Siento que sirvió mucho más de lo que esperaba al mensaje para que la gente se quede en sus casas”, concluyó.

