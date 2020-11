Quedó habilitada la nueva farmacia del Centro municipal de Salud

En un comunicado enviado por el área de prensa de la Municipalidad de Tres Arroyos se informó que el Centro de Salud tiene nueva farmacia y a muy poco tiempo de iniciar la atención de pacientes el presidente de la Comisión de Amigos Eugenio “Coco” Galilea, la directora de la farmacia, María Pía Vasollo, el Arquitecto Cristian Casablanca, encargado de la ejecución de la obra y el Director Administrativo, el licenciado Diego Rodríguez recorrieron las instalaciones y realizaron una evaluación de las mejoras que implican para los pacientes y para el personal.



La nueva farmacia tiene acceso independiente al área hospitalaria, por calle Córdoba Nº 450, lo que implica que los pacientes ambulatorios no deberán ingresar al área crítica sanitaria sino requieren de algún otro tipo de atención específica. Además, cuenta con 150 metros cuadrados de cómodas instalaciones compuestas por un hall de espera, espacios independientes para la atención de pacientes ambulatorios y la recepción específica para la provisión de insumos y medicamentos del centro de salud comunicada por el interior del establecimiento; como también con tres depósitos, uno para cada sector; ubicados estratégicamente para dotar de comodidad y rapidez el expendio de la medicación ya que el personal no requerirá de desplazamientos. Además, cuenta con dos laboratorios uno destinado al fraccionamiento de fármacos y otro para la producción de medicamentos alopáticos, con cómodas mesadas e importantes espacios para preparación de medicación.

Según se detalla en el informe de prensa el director Administrativo, Diego Rodríguez, la construcción de un depósito de 40 m2 contempla las especificidades de la legislación que habilita las dependencias sanitarias y que optimizará la provisión anticipada de insumos farmacéuticos y el trabajo con stock, otorga una ventaja notable en relación a la situación de pandemia, ya que permite licitar y acopiar insumos para evitar los faltantes y que permitirá realizar licitaciones con los laboratorios y optimizar los precios y el acceso a los insumos críticos. Se pueden almacenar 4 toneladas por semana, esto posibilitará gestionar los recursos de manera más eficaz mediante estos procesos de compras anticipadas.

La farmacia se completa con sectores específicos para la administración, cuerpos de baño y sectores internos propios para la expedición de medicamentos, exclusivos para el uso del personal. El costo de la obra se optimizó con la utilización de personal propio en el proceso de remodelación y construcción, y se valuó en más de un millón de pesos, entre el costo de materiales asumido por la Comisión de Amigos y la mano de obra de parte del municipio, a través del presupuesto del Centro de Salud, agregan.

“La concreción de estas obras es viable porque juntos creemos que es posible y después estamos en cada detalle; debemos resaltar al personal del área de mantenimiento del Hospital quien realizó toda la obra, no solo la remodelación sino las etapas de construcción. Esto es muy importante; estamos muy orgullosos de que personal de la institución cuente con la capacidad de realizar una obra de estas características”, la dirección de la obra estuvo a cargo del arquitecto Cristian Casablanca y el personal a cargo del Jefe de mantenimiento José González, a quien le agradecen tanto Coco Galilea como Diego Rodríguez quien resaltó estás tareas.

Por su parte la directora de este servicio la farmacéutica Pía Vasollo, asegura que “el valor de esta obra, además de dotar de instalaciones adecuadas para la atención de la comunidad es mucho más importante porque eleva la calidad de las prestaciones. Es una obra muy pedida por mi desde hace mucho tiempo; y estoy muy contenta de estar ya trabajando en ella. De haber podido seguir cada uno de sus pasos y de hacerlo en conjunto con el arquitecto Casablanca; que en función del espacio estuvo atento a cada uno de los pedidos que le hacíamos”.

“El paso del tiempo, los cambios en la legislación y en la medicina; como también el crecimiento que ha tenido el hospital; además del tiempo transcurrido hicieron que la antigua farmacia ya no cumpliera con las necesidades actuales. El desgaste por uso del lugar era notorio. Necesitábamos esto y estamos muy contentos. El paciente no solo se cura por la intervención médica sino también por tener medicamentos seguros para sus tratamientos y para poder producir medicamentos seguros era necesario este espacio que cumpliera con las nuevas reglamentaciones, además de darles mayor confort y accesibilidad a quienes asisten. Esta es otra forma de cuidar la salud de los pacientes”, dice la directora de la farmacia Pía Vasollo.

Por su parte Coco Galilea manifestó estar maravillado y muy orgulloso de la obra y del equipo de trabajo que forman entre la comisión de amigos, el arquitecto Casablanca y Diego Rodríguez. “Todo se charla y se trabaja de común acuerdo, de forma armoniosa. A través del tiempo hemos consolidado un equipo, en el que la confianza y el trabajo es el pilar fundamental y todas estas obras nos demuestran que es el camino para continuar con los logros para el hospital y para nuestros pacientes”.

“Cada vez que recorro cada obra terminada, me voy feliz por los resultados, por la calidad de la construcción y me pone más orgulloso que sea personal nuestro la que hizo la mano de obra y digo nuestro porque yo me siento parte de este hospital. Y porque todo esto demuestra que el hospital está formado por un gran grupo humano y que a pesar de la pandemia, se fortalece y logra objetivos, no se paraliza y ya estamos pensando cual será la próxima obra”, finaliza Galilea en el informe de prensa enviado por el municipio.

