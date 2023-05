Quedó inaugurada la 2ª Expo Apícola

27 mayo, 2023

Se inauguró oficialmente la 2ª edición de la Expo Apicola organizada por la Camara de Apicultores de Tres Arroyos, en un sencillo acto desarrollado en la Sociedad Rural en su predio de rutas 3 y 228.

En primera instancia, el presidente de la Cámara, Rubén Vacca, agradeció la presencia de los asistentes y mencionó a las autoridades presentes, tras lo cual el secretario de la Sociedad Rural, Luis del Canto, también agradeció “a la gente de la Cámara por hacer esta exposición, los felicito dada la estrecha relación que tenemos con ellos y ojalá que sea por muchas más”.

Seguidamente, Lucas Martínez presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores se mostró “contento por estar en esta exposición, y aplaudiendo a la Cámara por el esfuerzo puesto en este evento el que que venía desde hace muchos años, cuando se realizaba también en Tres Arroyos una fiesta de la Miel, en un momento en que la apicultura argentina estaba con mucha fuerza”.

“Sabemos que estamos pasando por un muy mal momento ante la coyuntura local con medidas desacertadas para la apicultura, aunque beneficiosas para otros sectores, también con una coyuntura internacional compleja, con cambios políticos importantes y si bien no podemos quejarnos de las autoridades nacionales y provinciales lo que vemos es que el mercado sigue totalmente bajo y los apicultores en muchos casos desesperanzados”, graficó.

“Es en estas exposiciones donde charlamos y son necesarias para no bajar los brazos porque la apicultura siempre da revancha. Justamente este año es el que necesitamos estar juntos, estar más agrupados como sector, aliarnos con las sociedades rurales para trabajar en conjunto, más allá de tiempo porque nos va a beneficiar en los próximos años. Felicitaciones y por favor, apicultores no aflojen”.

Cerró los discursos Mariano Hernández, el Secretario de Desarrollo Económico de la comuna quien sostuvo que era “un verdadero honor dirigirme ante este público y dijo que “la apicultura es una industria vital para nuestro país”, a la vez que “destacó la influencia de las abejas para la vida en nuestro planeta, por mantener el ecosistema en equilibrio”.

“Los invito a seguir produciendo, a trabajar juntos para seguir creciendo y para asegurar un futuro para nuestras generaciones, sigamos en esta labor juntos porque la apicultura es nuestro futuro. Es un orgullo poder asistir y les digo que estemos preparados para cuando las condiciones mejoren”, sostuvo, y mencionó a su vez que traía el saludo del intendente municipal, Carlos Sánchez. También estaba presente la Secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino.

