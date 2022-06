Quedó inaugurada la Plazoleta Luisa Marino en Barrio Boca

Este sábado, en horas de la tarde, se llevó a cabo la inauguración de un nuevo espacio verde en Barrio Boca: la Plazoleta Luisa Marino.

El proyecto inicial fue de “Pity” Federico, el concejal peronista que en su momento solicitó la construcción de la plazoleta, en homenaje a LUisa Marino, ex directora del CEC 801 y siempre ligada a la barriada Xeneize.Marino falleció trágicamente, a consecuencia de un siniestro vial en la intersección de Ruta 228 y Avenida Monteagudo.

Se hicieron presentes las hijas de Luisa Marino, quien fuera concejal vecinalista y a su vez impulsora del Centro Educativo Complementario 801 cuando funcionara en la segunda cuadra de calle Las Heras, junto al Intendente Carlos Sánchez, funcionarios, vecinos y conocidos de Luisa, e integrantes de la comunidad que se acercaron a compartir el momento.

El acto se inició con la bendición del lugar, seguidamente se realizó el tradicional corte de cintas y se descubrió una placa conmemorativa.

Josefina y Milagros Suárez, hijas de Luisa:”este proyecto es para nosotros muy significativo”.

“Gracias, realmente gracias, de parte de toda nuestra familia, porque no es algo que esperábamos, no es algo que imaginábamos, que mi mamá imaginara. Aquellos que la conocieron saben que no es alguien que haya levantado sus logros, era alguien que trabajaba y que no buscaba un reconocimiento a través de eso y, sin embargo, cuando uno trabaja de esa manera, estas cosas pasan”, sostuvo Josefina.

“Llegó un reconocimiento a alguien que ya ayudó mucho, en un barrio en el que ella trabajó y desplegó mucho”, agregó.

En ese sentido, expresó que “para nosotros es sumamente importante, estamos muy contentos de que esto suceda. Si bien esta plaza lleva el nombre de Luisa Marino, lo entendemos como un homenaje, una forma de trabajar y de concebir la vida. Es reivindicar una forma de trabajo que tiene que ver con la vocación de servicio”.

“Cuando se trabaja con vocación, cuando se trabaja mucho, las cosas se consiguen, a pesar de que puedan faltar recursos, a pesar de que puedan ser muchas las dificultades, ese es el camino. Mi mama fue un ejemplo de eso, pero no es la única”, concluyó.

Sánchez: “Quisimos hacer algo que la representara en un barrio donde dejó marcada su filosofía de vida”

El intendente Carlos Sánchez, al hablar a la concurrencia, recordó a Luisa con las siguientes palabras: “Fui compañero de trabajo de ella, la conocí siempre preocupada por la educación, pero por todo lo demás también.”.

“Quisimos, desde el municipio, con la ayuda e idea de los concejales, tratar de hacer algo positivo que de alguna manera la represente, que mejor que una plaza, donde principalmente los niños y jóvenes la van a disfrutar, en un barrio populoso como es el Barrio Boca, donde ella dejo muy marcada su actividad y su filosofía de vida”, sostuvo.

También dijo que “cuando le ofrecimos ser concejal del Movimiento Vecinal, inmediatamente se le iluminaron los ojos y dijo: acá puedo trabajar, además, por muchas cosas más, y así lo hizo”.

Sánchez agradeció a todos las personas que trabajaron para la realización de la plaza, y finalmente, agregó: “Esto vale la pena y deja un hito más como son todas las otras plazas que hemos ido haciendo en el resto de los barrios”.

