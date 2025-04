Quejas de agencias de remises por competencia ilegal

11 abril, 2025



El titular de Remicar, Sebastián Anselmi, abordó con LU 24 la problemática que se presenta en la ciudad por la competencia de quienes usan autos particulares y ofrecen el servicio, en desmedro de las agencias de remises habilitadas.

“Durante el día no tenemos ningún inconveniente, hay autos disponibles para trabajar, pero nos complica en las noches”, dijo Anselmi y comparó los valores con otra ciudad, como Coronel Pringles: “acá un viaje te sale 2500 pesos y allá si pasas de las 4 avenidas de la ciudad te cobran 7000, eso obviamente depende de la economía de cada ciudad”.

“En nuestra ciudad las personas dependen de los remises y no queremos complicarlos con el precio, ya que sabemos que las personas son de trasladarse en remises; otra de nuestras complicaciones recae en el personal del turno noche, no conseguimos trabajadores en ese horario y se nos complica la atención hacia nuestros clientes”, afirmó.

“Necesitamos choferes y gente con auto propio, tristemente en el turno noche no tenemos regularidad laboral, un día se trabaja y al otro no, entonces se complica mantener el laburo”

Respecto a la app de Remicar aseguró “Anda muy bien, los clientes saben quién es el chofer, si hay demora y ni bien el auto sale para su domicilio lo pueden seguir”, finalizó.

