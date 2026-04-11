Quequén de Oriente: entregó premios del último concurso de pesca (audio)

11 abril, 2026 43

El club Sportivo y Recreativo El Quequén de Oriente entregó la Toyota 0km y el Yaris a los respectivos ganadores de la 10º edición del concurso de pesca.

Carlos Vester dirigente de la institución, también comentó que “ya adquirimos los premios para el 2027, estarán en disputa dos camionetas 4×4 0 km y el Toyota Yaris, siempre apostando al Balneario Marisol y a los pescadores devolviéndoles la confianza que nos dan al inscribirse”.

“Todo el tiempo pensamos en nuestra institución, siempre hay algo para hacer en el club, contamos con un predio muy lindo, el mismo tiene una pileta de natación que funciona desde diciembre hasta principios de marzo, un salón de eventos y una cancha de paleta cerrada”, detalló.

“Además, en Marisol tenemos nuestra sede, donde se realiza cada concurso, venimos bastante bien cada día creciendo un poco”, concluyó.

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