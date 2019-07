“Queremos que las localidades tengan un rol más importante”, manifestaron los candidatos de Juntos por el Cambio

Los precandidatos a concejales de Juntos por el Cambio, Agustín Gancedo y Ana Julia Fernández Pérez, estuvieron en los estudios de LU 24 para dar a conocer las propuestas que la lista tiene para la ciudad.

Como ejes fundamentales hablaron de que las localidades tengan un rol importante y trabajar con el turismo sin limitarse al verano. También en la gestión trabajar por un gobierno abierto y transparente, y darle un rol más activo a la juventud.



“La premisa fundamental es trabajar por el otro, ser concejal es ser representante de la gente que coincide conmigo o con nuestra fuerza política. Cuando hablamos de Tres Arroyos, también hablamos del distrito, como profesora de Geografía trabajo en Cascallares. Queremos llevar la voz de mucha gente y defender los ideales de esas personas y trabajar por todos”, aseguró Ana Julia.

Además contó que un tema que le apasiona es el turismo: “No tenemos que limitarnos al verano, tenemos que trabajar con nuevas alternativas, tenemos que trabajar con el turismo rural, el tema de los recursos que sean renovables y sostenibles en el tiempo. La idea es trabajar con un proyecto a mediano y largo plazo pensando en el Tres Arroyos que merecemos”, expresó.

En tanto Agustín mencionó que ve un Tres Arroyos pujante por la riqueza de sus tierras y recursos, y también por su gente: “Es un pueblo profundamente culto, y esta característica es lo que hace a Tres Arroyos siempre exija más”.

También manifestó: “Mi mensaje es una idea de renovación en el estilo de gestión en la búsqueda de un gobierno abierto, donde las localidades tengan un rol importante y donde la juventud tenga una participación activa, donde tenga oportunidades y sobre todo un Tres Arroyos con un profundo apego hacía la norma y la ley”.

“Creo que necesitamos establecer un orden de prioridades en el manejo del presupuesto municipal, como el fondo de financiamiento educativo que está afectado al polideportivo y creo que las escuelas tienen muchas demandas, sobre todo las de las localidades”, agregó.

En cuanto a la gestión de María Maria Eugenia Vidal indicó: “Veo la gestión con muchísimos avances y muchos aciertos. Se hicieron muchísimas obras, se extendió el SAME a muchos distritos de la provincia, en Orense tenemos las obras de cloaca. Creo que la gestión de Vidal es muy destacable y tengo una gran admiración por ella”.

Finalmente Ana Julia Fernández Pérez aseguró que el Presidente Mauricio Macri “trajo esperanza, en el camino tomó medidas difíciles, estamos viviendo dificultades como todos los ciudadanos, estamos rumbo a esa Argentina que nos merecemos trabajando en la producción, hay muchas obras que no se ven todavía porque es la infraestructura, estamos sentando las bases para que probablemente yo no vea los resultados pero si los vean mis hijos y mis nietos”.