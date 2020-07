Quienes se alojen en hoteles de la ciudad deberán cumplir con un estricto protocolo

El responsable de los hoteles Alfil Express y Elegance en la ciudad, Alejandro Braceras, destacó la apertura de la actividad hotelera en la ciudad en el marco de la Fase 5 que atraviesa nuestro Distrito. Anticipó que quienes se alojen, deberán cumplir con un estricto protocolo y alertó acerca de la situación que se da con departamentos que se alquilan por día sin ningún tipo de habilitación ni control.

“Anoche empezamos con la actividad en el hotel Alfil Express y tratando de retomar después de 4 meses. Esto fue una medida impulsada por la Cámara Económica y aceptada por el municipio”, aclaró.

Según detalló el protocolo “es que ingresa el pasajero; las reservas deben ser por teléfono o internet para estar lo menos posible en recepción. Debe completar una declaración jurada en la que asegura no tener síntomas compatibles con el covid-19, y también tiene que ir llenando otra que entrega cuando se retira, para que informe por todos los lugares donde circuló, para que por cualquier cosa que surja enseguida, se pueda saber con quienes estuvo y así detectar a todas las personas con contacto”.

Braceras denunció que “ya estuvo viniendo gente y se los alojó en departamentos que no tienen habilitación y los dueños de esos lugares, han puesto en riesgo la salud de la ciudad. No les importó nada y siguieron trabajando. Los he denunciado porque han violado la cuarentena”.

Agregó que el hotel Elegance por el momento continuará cerrado: “iremos abriendo en la medida de que la municipalidad nos de la autorización y de que se empiece a ver más movimiento. Es inútil abrir todos los hoteles. Nos vamos a morir todos de hambre, porque no hay tanto movimiento. En este hotel Alfil Express tenemos 10 empleados, y en el Elegance unos 15. Para nosotros es fundamental mantener los puestos de trabajo”.

Por otro lado, arremetió contra UTHGRA: “prefiero tener la menor relación posible, porque realmente no han hecho nada para mantener los puestos de trabajo. Los sindicalistas lo único que hacen es salir a pisarle la cabeza a los patrones, no buscan nuevas alternativas. La obra social de mis empleados muchas veces no camina”.

