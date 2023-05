Quiénes son los economistas menemistas que Javier Milei sumó a su equipo

24 mayo, 2023

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó este miércoles a quienes serán sus dos asesores en materia económica en caso de llegar a la Casa Rosada en las próximas elecciones.

Se trata de dos ex funcionarios del segundo gobierno del ex presidente Carlos Menem (1995-1999), los economistas Carlos Rodríguez y Roque Fernández.

Así, Milei continúa con el armado de su equipo de cara a las elecciones, en tanto que ya había presentado a su compañera de fórmula a la vicepresidencia, la abogada Victoria Villarruel, reconocida como defensora de represores y fundadora del Celtyv, un centro de estudios en rechazo de las políticas de derechos humanos.

También, ayer presentó al cantante de cumbia y opinólogo de política en medios conocido como “El Dipy”, quien será su candidato a intendente en el populoso municipio bonaerense de La Matanza.

Mientras que aún se aguarda por la presentación de su postulante a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sobre la que solo adelantó que se trata de un hombre.

En el campo de la economía, expertise del propio Javier Milei, se sabe que apoya su propuesta de dolarización en base a los planteos que realizaran los economistas Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky.

¿Quiénes son Carlos Rodríguez y Roque Fernández?

Javier Milei ha hecho público su opinión favorable al ex presidente Menem, y en particular a su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, los asesores que integrarían su equipo económico son, justamente, quienes acompañaron al ex mandatario luego de la salida de su gabinete del autor de la convertibilidad.

En el caso de Roque Fernández, asumió en reemplazo de Cavallo en la cartera de Economía el 6 de agosto de 1996, cargo que ocupó hasta el final del gobierno de Menem en diciembre de 1999.

En tanto, Rodríguez encabezó la jefatura de Gabinete de Asesores del ministerio de Economía, a la vez que también fue secretario de Política Económica, entre los años 1996 y 1998. Su alejamiento del gobierno de Menem se dio ante la negativa por parte del ex presidente de llevar a cabo la privatización del Banco Nación que planteaba su funcionario, a pesar del buen rendimiento de esa banca pública.

Se trata de dos economistas de corte neoliberal, discípulos de la Escuela de Chicago, como se conoció a la usina de pensamiento económico de la Universidad de Chicago, con representantes en el país como Domingo Cavallo o José Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura y ex titular de Acindar.

De hecho, tanto el economista Rodríguez como el contador Fernández pasaron por las aulas de la Universidad de Chicago, el primero como profesor y el segundo con la realización de un doctorado.

En Argentina, además de su tarea como funcionarios de Menem -periodo que culminó con la duplicación del desempleo y el significativo aumento de la pobreza producto del cierre de fábricas-, los economistas formaron parte del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), que luego se transformaría en universodad.

En el caso del ex ministro Roque Fernández, cabe decir además que fue impulsor de una salida de la convertibilidad, cuestión que no consiguió realizar, siendo que esa política económica continuaría con el gobierno de la Alianza hasta la conocida crisis de 2001. (Infocielo)

