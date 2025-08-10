Quilmes celebró 96 años y reconoció a los campeones de básquet del´80

Conmemorando los 96 años de vida institucional, Quilmes realizó en su salón de fiestas una cena baile con entrega de reconocimientos a deportistas que en el año 1980 lograron el primer título de campeón en primera división en básquetbol.

Mas de 200 personas disfrutaron de una gran noche de recuerdos. Se encontraba presente el intendente Municipal Dr. Pablo Garate acompañado por el candidato a ocupar una banca en el Concejo Martín Rodríguez Blanco y el concejal Alejandro Barragán.

Habló el presidente Horacio Trillo y en su palabra destacó que se está en un proyecto de iluminación para una de las mitades de las dos canchas auxiliares que se presentan en el Complejo Cervecero para que todas las categorías del futbol no tengan problema de entrenar.

Además, detalló que ya se comenzó con la obra de piso de cemento donde era la cancha de bochas, la cual se convertirá en una cancha de Fútbol 5 para la escuelita de fútbol.

Para finalizar, agradeció a toda la gente que acompaña al club durante el año con mucho compromiso e invito a sumarle al que quiera sumarse a la comisión de alguna disciplina para poder colaborar y que el Club siga en constante crecimiento.

A los postres y de acuerdo con lo prometido por el presidente todos los años realizan un reconocimiento a ex deportistas y en este acto fueron agasajados los campeones del 1980 en básquetbol que tuvo en esa oportunidad la presencia del primer americano jugando en Tres Arroyos: Gregory Lee Humphrey.

Los premiados que estuvieron presentes fueron Daniel Gáspari, Daniel Blanco, Rodolfo Fuentes, Pablo Di Virgilio, Jorge Marquestau, Omar Noblía, Sergio Alí Sapag, José Luis Amestoy y Horacio Cerri.

