Quilmes hará una cena y baile por su 96º aniversario

8 agosto, 2025 88

El Club Quilmes, cumplió 96 años y lo celebra con una cena y baile a realizarse este sábado desde las 21:00 en Sarratea 55, para dar más su Presidente Horacio Trillo en diálogo con LU 24 dijo “tenemos mucho para hacer, seguiremos luchando para progresar a diario”.

Sobre la cena, mencionó “no hay más entradas, no quedamos sin capacidad, para la ocasión, reconoceremos a los primeros campeones en básquet del Oficial año 1980”.

“Luego, se refirió al campeonato obtenido hace un mes siendo una coincidencia, dándonos una alegría y muy felices de contar con la presencia de aquellos jugadores que nos dieron el primer título de nuestra historia”, expresó.

“Económicamente el club está saneado, siempre vamos para adelante, tratamos de mejorar nuestra infraestructura deportiva, queremos brindarles más comodidad a los jugadores del club”, aseguró.

Después afirmó que “está semana finalizamos la obra de hormigón para la cancha de futbol en escuelita, aún nos falta una segunda etapa pensada para terminar el próximo mes”.

“Indicamos gestiones con CELTA, para hacer las luminarias de la segunda cancha auxiliar del Complejo, y después empezaremos con el piso de las mismas”, concluyó.

Volver