Quilmes y Huracán Ciclista igualaron en un vibrante duelo en el Complejo Cervecero

5 abril, 2026 0

En una tarde que prometía buen fútbol, Quilmes y Huracán Ciclista igualaron 2 a 2 en un encuentro que tuvo de todo: goles de gran factura, figuras en los arcos y un trámite que cambió de dueño en varias oportunidades.

El partido comenzó con una paridad que se rompió a los 13 minutos. Joaquín Arrachea recibió en el vértice del área y, con una definición cruzada y ajustada, venció la estirada de Natanael Anta para poner el 1 a 0 a favor de la visita. A partir de allí, Quilmes reaccionó y elevó su intensidad. Uriel Olivera y Mauricio Daloisio tuvieron sus chances, pero se encontraron con la solvencia de Leandro Rodríguez —titular hoy en lugar de Reynaud— y con un despeje agónico de Maximiliano Tavieres sobre la línea.

En el complemento, la emoción no dio tregua. Ciclista pudo aumentar con una contra y un remate de Facundo Gómez que se desvió apenas para que la pelota diera en el travesaño. Poco después, Quilmes encontró la recompensa a su búsqueda: tras una jugada de Juan Sosa por derecha, Tomás Espinosa aprovechó un rebote en el área para estampar el empate.

El “Cervecero” capitalizó su mejor momento y a los 25 minutos dio vuelta el marcador. Juan Sosa, de gran presente, conectó una volea cruzada que dejó sin opciones a Rodríguez para el 2 a 1. Sin embargo, Huracán Ciclista no se quedó atrás y apeló a los cambios para refrescar el ataque. A los 35 minutos, tras un centro de Gómez, el infaltable Augusto Ontivero definió con jerarquía ante Anta para sellar la igualdad.

Sobre el final, el partido se abrió por completo. Ciclista tuvo el triunfo en los pies de Ivo Rodríguez con un tiro en el palo y, más tarde, con una espectacular media tijera de Ontivero que Anta sacó al córner en lo que fue la atajada de la tarde.

El encuentro, dirigido por una terna de Bahía Blanca, se destacó por ser dinámico y físico, aunque sin tarjetas amarillas, y estuvo marcado por varios fuera de juego señalados al conjunto visitante, incluyendo un gol anulado que generó dudas en la parcialidad de Chaves.

Síntesis de Quilmes 2 vs Huracán Ciclista 2

Formaciones:

Quilmes: Natanael Anta; Román Fauquen, Franco Colonna, Kevin Cejas, Cristian Rodríguez; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Uriel Olivera, Mauricio Daloisio; Tomás Espinosa y Marcelo Infesta. DT: Martin Segovia.

Huracán Ciclista: Leandro Rodríguez; Mauro Ocampos, Julián Britos, Santiago Ontivero; Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Agustín Paradisi, Bautista Paradisi; Augusto Ontivero y Joaquín Arrachea. DT: Juan Carlos Bermegui.

Goles: Tomás Espinosa y Juan Sosa en Quilmes, en Ciclista Joaquín Arrachea y Augusto Ontivero.

Cambios: en Quilmes Alejandro Knudsen y Luis Di Croce por Mauricio Daloisio y Cristian Rodríguez, Cristian Espinal por Juan Sosa en Huracán Ciclista, Nicolas López e Ivo Rodríguez por Agustín y Bautista Paradisi, Patricio Rodríguez por Ramiro Arias.

Resultado Tercera: victoria de Huracán Ciclista 1 a 0.

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