R1 volvió a abrir sus puertas: “el nuestro es un rubro muy golpeado”, dijo su gerente

La concesionaria Renault R1 reabrió sus puertas tras la cuarentena, luego de algunos días de funcionamiento de su taller únicamente circunscripto para asistir a ambulancias y patrullas locales y otros clientes exceptuados.

Según indicó su gerente, Guillermo Ferreyra, “en cuanto la normativa nos permitió decidimos abrir en el horario acotado de 10 a 15, para tener más movimiento y que la gente empiece a adecuarse a este nuevo sistema de trabajo. En Tres Arroyos somos 8 empleados, pero entre las cinco sucursales la empresa ocupa unas 150 personas en total”.

Cada sector de trabajo tiene su provisión de alcohol, en el ingreso hay un pad con lavandina para desinfección de calzado, cartelería para el distanciamiento social y todo lo necesario para cuidar tanto al personal como a los clientes. “Este fenómeno va a cambiar muchas cuestiones; haber vendido por Internet también viene a modificar el paradigma de la comercialización y el trabajo que realizamos”, consideró.

Respecto al movimiento del rubro durante la cuarentena, aseguró que “la empresa terminó abril igual que noviembre del año pasado, lo que fue una sorpresa porque los locales no estaban abiertos. Pero este es un rubro golpeado desde hace tiempo; si a la gente le cuesta llegar a fin de mes, es difícil pensar en que vaya a comprar un auto. Antes se tenía el auto propio, el de la mujer, quizá hasta el del hijo, pero el mercado se fue achicando cada vez más. Vender en pandemia lo mismo que el año pasado es mucho, pero en términos generales la caída del rubro es muy importante”.

En relación con los planes de ahorro, recordó que por decreto oficial habrá descuentos importantes en las últimas 10, 12 cuotas de quienes están pagando, y advirtió que “quizá debió hacerse al revés, dándole oxígeno a la gente ahora y no a los que ya suscribieron. Pero el sistema de plan permite saber dónde estamos parados, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a una cuota de 15.000 pesos, y si quizá puede, a lo mejor elige priorizar otras cosas”.

