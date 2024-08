Radio Nacional Chaco: nueva gestión a cargo de Esteban Godoy

19 agosto, 2024 0

El licenciado Esteban Godoy asumió la conducción de Radio Nacional Chaco recientemente, y habló con LU 24 sobre las novedades que imprimirá en su gestión a ese importante medio del interior del país.

“El lunes pasado me hice cargo de esta filial: se está intentando darle una nueva impronta desde el Estado Nacional, que busca que las empresas gerenciadas dejen de ser deficitarias por lo que tenemos una serie de medidas a cumplir, adecuando la programación y permitiendo no solo publicidad oficial”, dijo a LU 24.

“Se busca una dinámica distinta, que la radio entretenga, informe y además de educar que el entretenimiento sea algo superlativo. Estamos viendo el equipamiento, y también se busca darle una vuelta de tuerca no solamente al equipamiento sino también al estilo”, manifestó.

Respecto al staff de la emisora, Godoy dijo que hay un plan de retiro voluntario o jubilación para a partir de ahí comenzar con la gente que queda a responder a las necesidades.

“Tenemos AM y FM, y para las provincias que están lejos de Buenos Aires Radio Nacional tiene una importancia grande porque en el Chaco Grande llega la señal de AM, ya que no hay infraestructura para la conexión de virtualidad, al igual que pasa en el sur del país”, relató.

“Nos toca la responsabilidad de dar el cambio que requiere el Estado pero conservando el patrimonio nacional”, finalizó

Volver