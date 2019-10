Rafael Magnanini en la fiesta de LU 24: “Vine a disfrutar y a compartir con un amigo”

El ingeniero Rafael Magnanini vino a Tres Arroyos para participar de la fiesta de cumpleaños número 50 de LU 24.

Retirado de la actividad política, Magnanini dijo “soy y seré peronista, y me pone contento que el peronismo esté siempre unido, porque me tiene preocupada la realidad que vive el país, yo cumplí sesenta años y creo que vienen nuevas generaciones, pero siempre estaré colaborando”.

Actualmente trabaja en Buenos Aires, en la actividad privada, y ante el calendario electoral que se avecina en Argentina, opinó que “la gente la está pasando muy mal, por lo que terminada la elección empiece este gran acuerdo, porque hoy cuando viajaba a Tres Arroyos, vine pensando y viendo las riquezas que tiene este país y esta Provincia; me venía acordando de lo que tenía Tres Arroyos, de lo que es la industria en Tres Arroyos, y uno que está mucho con gente ve que la pasa mal y quiere que el gobierno le solucione los problemas que tiene”.

“Me parece que son tiempos de no tener egoísmos de pensar para adelante y esperemos que esto arranque pero yo creo que vienen nuevas generaciones, y siempre voy a estar donde el peronismo me necesite y colaborando, yo creo que hoy hace falta poner el hombro todos los argentinos pensemos como pensemos y que esto se ponga en marcha porque cuando hay estas crisis los que más sufren son los que menos tienen y quienes tenemos el peronismo en la sangre sabemos que no nos puede pasar”, agregó.

“Hoy vine a disfrutar de esta fiesta, compartir con un amigo como es José Luis, que es un apasionado del periodismo y de la radio, y con todos ustedes que están hace tanto tiempo trabajando; me parecía que tenía que venir, los quiero mucho”, sostuvo.

Estuve charlando con Carlos Sánchez y el intendente de San Cayetano, volver a Tres Arroyos es como volver a mi casa, tengo tantos recuerdos con el fútbol, con Huracán; además verlo a Coco Galilea, que sigue con el hospital, él tiene un corazón inmenso, lo que hace el hijo con el Molino, hay tanta gente emprendedora en Tres Arroyos, que me pone muy contento, disfruto muchísimo hoy vengo con ustedes a festejar y después, el 28 ojalá podamos festejar todos juntos”, concluyó.