Rafis Ropa Infantil inauguró su local (audio)

16 agosto, 2025

El ex comercio Enredados abrió sus puertas nuevamente en calle 1810 Nº 68 bajo el nombre de Rafis Ropa Infantil, atendido por sus dueños Milagros Rizzi y Bruno Benítez.

El móvil de LU 24 habló con Milagros y dijo “estamos muy contentos, empezamos hace tres años en un garage donde vendíamos ropa infantil, de a poco fuimos trayendo lo que pedían nuestros clientes”.

“Tuvimos que parar hasta la semana pasada que surgió la posibilidad de empezar de nuevo en el local, trabajaremos con la marca Mimo & Co sumado a Rafis Kids”, afirmó.

“Estamos en una cuadra muy transitada, atenderemos de lunes a sábados de 9 a 12:30 y 16 a 20, con todos los medios de pago, a su vez habrá promociones todos los miércoles y jueves en cuenta DNI con un 10% de reintegro sin tope y el viernes con la misma billetera se les reintegrará un 20% tope de 4 mil pesos”, aseguró.

“Podrán comprar ropa desde recién nacidos hasta los 14 años, pediremos guardapolvos, utensilios, mochilas y traeremos todo lo que nos pidan aun precio super accesible para todos los gustos y edades”, concluyó.

