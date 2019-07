Rally en Claromecó: Convocan a reunión desde la Cámara de Comercio e Industria

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Claromecó, Fernando Lazcano, habló con LU 24 luego que tomara estado público el aval de los comerciantes de esa localidad a la realización de una fecha del Rally Bonaerense, los días 3 y 4 de agosto, ante el cuestionamiento de grupos ambientalistas dado a conocer en las redes por la abogada Verónica García Christensen.

“Hemos estallado porque estamos en temporada baja y se nos hace muy difícil llegar a la temporada; en Claromecó tenemos 40 o 50 días de temporada y después hay que aguantarse el invierno”, sostuvo.

“Hemos tenido montones de eventos que se han ido perdiendo gracias a este tipo de problemática de decir todo que no; estábamos contentos con el tema del Rally porque nos da una inyección para llegar hasta fin de año, es como que te den el caramelo y después de lo quiten, nos da mucha bronca”, afirmó.

Convocatoria

“Vamos a tener una reunión el lunes a las tres de la tarde en Caídos Club, masiva, para comerciantes y público en general a favor del Rally y todos los eventos que hay en Claromecó, y demostrar que en realidad somos mayoría sobre una minoría que es esta gente ambientalista; yo no estoy en contra de los ambientalistas, pero no podemos poner palos en la rueda y que digan todo que no, esta chica Vera García lleva enviadas a Tres Arroyos setenta notas en lo que va del año y todas en contra del turismo. Nosotros vivimos del turismo, hoy se están haciendo las bajadas en el sector de las siete cascadas para hermosear y que quienes vengan a Claromecó disfruten”, expresó.

“El Rally no genera un impacto enorme, pero no podemos hacer un informe de impacto ambiental porque eso tiene un costo que lo terminamos pagando nosotros, porque lo paga el municipio”, concluyó.