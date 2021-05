Ramiro Saltapé: “no entendemos por qué cierran los gimnasios y otras actividades siguen sin problemas” (video)

12 mayo, 2021 Leido: 836

Profesores de educación física y entrenadores alcanzados por las nuevas restricciones impuestas en torno a la situación sanitaria que atraviesa Tres Arroyos se acercaron al Palacio Municipal hoy para plantear su disconformidad con la suspensión de actividades. Un grupo fue recibido por el intendente Carlos Sánchez, el secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer y el director de Deportes, Guillermo Orsili. Ramiro Saltapé, uno de los presentes, aseguró que “se tomó una decisión que nos afecta, se entiende cuál es la situación pandémica pero no se entiende por qué se restringen los gimnasios y los grupos de trote y no otras actividades; si hay una fase 2, que se cumpla de manera íntegra”.

Saltapé expresó su descontento porque el rubro no pudo desarrollar sus actividades durante tres meses, el año pasado, y para poder reabrir “respetamos todos los protocolos, sin embargo cualquier fin de semana uno puede ver lo que pasa en Tres Arroyos. Además nosotros tenemos nuestros lugares habilitados, estamos con todo en regla, y muchos lugares que no lo están no tienen ningún tipo de control. Hay muchos propietarios de gimnasios que viven exclusivamente de ese ingreso. Por eso queremos saber por qué somos nosotros los afectados cuando muchas otras actividades con similares características en cuanto a riesgos de contagio no son restringidas”, finalizó.

Volver