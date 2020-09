Ramos: “Apelamos a la responsabilidad de los dueños a que cuiden sus mascotas. Esto podría haber pasado con criaturas”

La Directora de Bromatología Municipal, Claudia Ramos, se refirió a la situación registrada días pasados en el barrio Los Aromos, luego de que perros pitbull mataran a otro can y generara disputa entre vecinos. Aseguró que se labraron actas a los propietarios y que dichas acciones fueron elevadas a la Justicia de Faltas. Instó a que los propietarios de las mascotas tengan una tenencia responsable de las mismas, ya que lo acontecido el viernes, también “podría haber pasado con criaturas”.

“El viernes fuimos convocados. Nos alertó de la situación el Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio. Fuimos, se procedió a labrar actas intimando a colocar en ambos animales el chip y las acciones registradas serán elevadas a la Justicia de Faltas, a fin de prevenir otras situaciones, que no es lo que uno espera que suceda”, indicó.

Insistió en que “el Estado no puede estar utilizando recursos propios para levantar animales que tienen dueño y llevárselos a su domicilio que lo larga en distintas horas del día para hacer sus necesidades, o porque no tienen patio. Hay que concientizar que tener un perro es una responsabilidad del dueño, debe decidir tenerlo dentro del domicilio”.

Aseguró que es inviable recoger todos los perros que están en la calle ya que “el refugio ya tiene más de 300 perros, hay que darle de comer todos los días, se necesita mucha mano de obra, atención y tienen un costo la atención. Hay un trabajo que demandan los que ya tenemos en el Centro de Zoonosis. Apelamos a la responsabilidad de los dueños, que cuiden a sus mascotas y tengan en cuenta que esto podría haber pasado con criaturas. En ese caso se trataba de perros de raza potencialmente peligrosa”.

Ramos, mencionó que el Centro de Zoonosis realiza las castraciones de manera gratuita y que pueden solicitarse turnos al 2983- 413403. “Ahora no se retiran a domicilio los animales que se castran, por la pandemia, pero sí se dan turnos y la gente puede llevarlos a castrar. Pueden ir con barbijo y cumpliendo los protocolos en el horario de 8 a 13 y de lunes a viernes.

