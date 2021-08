Randazzo en Tres Arroyos: “nosotros estamos acostumbrados a cumplir con la palabra”

31 agosto, 2021

El precandidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, estuvo presente este martes en Tres Arroyos y realizó una recorrida por distintos puntos de la ciudad. “Más que la tercera vía, nosotros hablamos de otro camino. Es sumamente importante que tengamos una alternativa diferente, no sería bueno que por la disconformidad que hay sobre el Gobierno actual se canalice en Juntos por el Cambio, está claro que esas dos alternativas han fracasado”, dijo.



“Es un tema fundamental el discutir los temas de la escuela pública, creemos que hay una posibilidad para que el 12 de septiembre empiece a cambiar el destino de los argentinos, no podemos resignarnos a creer que estamos destinados al fracaso”, agregó.

En cuanto a sus postulaciones pasadas, el precandidato manifestó que “en 2015 se me ofreció ser gobernador, pero para mí fue más importante la palabra. Estaba convencido de que la visión de Cristina (Fernández de Kirchner), de lo que había que hacer en Argentina era errónea”.

“Nosotros estamos acostumbrados a cumplir con la palabra, Argentina tiene que resolver problemas estructurales muy profundos. Hay que resolver la inflación, es algo que está en el bolsillo de cada uno, que dificulta el convivir, en Argentina no está la posibilidad de ahorrar”, subrayó.

“Hay que tener en cuenta cuatro componentes, el déficit fiscal, tener una cuenta corriente favorable, terminar con la industria del juicio y profundizar en la educación”, finalizó.

