Ranking de intendentes bonaerenses: Arranz, primero en la Sexta. Garate, noveno. Moccero y Marini últimos

Los tres mejores registros de todo el interior bonaerense, corresponden a Gustavo Cocconi, de Tapalqué, con +19%; Eduardo “Bali” Bucca, de Bolívar, con +18,8%; y Pablo Barrena, de Lobería, con +18,8%. En el extremo opuesto aparecen Ricardo Móccero, de Coronel Suárez, con -11,9%; Julio Marini, de Benito Juárez, con -10,4%; y Nelson Sombra, de Azul, con -9,7%.

Sexta sección: Monte Hermoso encabeza el ranking

En la Sexta sección electoral, Hernán Arranz, intendente de Monte Hermoso, encabezó el ranking con un diferencial positivo de +8,1%. Detrás quedaron Alfredo Fisher (Laprida) con +5,9% y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) con +4,4%. Garate figura octavo.

Los peores números del mes fueron para Ricardo Moccero (Coronel Suárez), que obtuvo -11,9%; Julio Marini (Benito Juárez), con -10,4%; y Estefanía Bordoni (Tornquist), con -8,2%.

El ranking de intendentes de la Sexta Sección Electoral. Fuente: CB Global Data.

La mayor mejora intermensual fue para Alfredo Fisher, quien subió 3 puntos respecto de abril. Por el contrario, Francisco Etchepare, de Daireaux, registró la caída más fuerte con -5,6 puntos.

Además, Etchepare también quedó como el intendente más desconocido de la sección, con un 94,5% de respuestas Ns/Nc.

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