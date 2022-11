Raquel Arévalo y el cambio de conducta alimentaria, en una charla en la Sociedad Italiana

17 noviembre, 2022

Este jueves se realizará, en el marco de la VII Settimana de la Cucina Italiana, una charla a cargo de Raquel Arévalo, bajo el lema ¿Qué Comemos?, desde las 20:00, “haciendo referencia a lo que nos ha pasado en el último siglo o medio siglo, comiendo comidas que no tenían procesamiento vinculadas al ambiente y territorio” según explicó Arévalo en diálogo con LU 24.

“Hoy día los alimentos se han convertido en un objeto que compramos, y perdemos un montón de vínculos sutiles; por qué cambiamos los métodos de cocinar: ¿qué nos pasó en el medio?, fue como una pérdida de conciencia de que estamos y porqué comemos lo que comemos; deberíamos darle más importancia a la comida”, ejemplificó.

“Nuestra alimentación hoy día está basada en comida procesada, son transformados, y tienen componentes que no sabemos que son; un vegetal que no es el mismo que comían nuestros abuelos; el maíz es transgénico, y debemos recuperar la conciencia”, advirtió.

“Cada cual tiene que elegir su alimentación, somos omnívoros, comemos lo que existe en nuestro territorio, y eso es lo que nos sostiene: el veganismo, y los vegetarianos son parte de las decisiones personales que no tienen que ver con una buena alimentación” expresó.

El costo de la entrada a la charla es de 500 pesos y lo recaudado es a beneficio de las actividades de la Sociedad Italiana de Tres Arroyos.

