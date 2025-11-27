Raúl Alí sobre el agua: “la culpa la tiene la geología, pero tenemos un problema”

27 noviembre, 2025 0

El médico y exconcejal radical Raúl Alí en los estudios de LU 24 dio su opinión respecto a la situación del agua en Tres Arroyos y sostuvo que “hace 18 años que se prorroga una resolución y nunca se ha hecho nada: hay 24 pozos y ninguno tiene menos de 0.01, es decir que de acuerdo a lo que dice la OMS no hay alguno en condiciones”.

“No hay que menospreciar el exceso de nitritos más allá de los niveles de arsénico que son los que se discuten, porque su existencia en el agua puede provocar daños en la salud de los bebés, afectando a la hemoglobina y la fluorosis, que es alto contenido de flúor provoca oscurecimiento y daños permanentes también en los dientes de los adultos, y exponiendo también los huesos a las fracturas: hay plantas que convierten los nitritos en nitratos que pueden utilizarse para otra cosa”.

No nos limitemos solamente a la potabilidad en relación al arsénico sino que hay que tener en cuenta otros riesgos, como los nitratos, la recomendación es que con el tiempo se logre en los municipios a poner en orden el agua.

Tres Arroyos tiene la particularidad que el agua no es tratada sino que sale de los 24 pozos y es clorada para hacerla bacteriológicamente potable, de tal manera que se lo vuelca a la red como sale del pozo, los depósitos no funcionan, no se ha terminado la cisterna”, dijo Alí y agregó: “tenemos un problema pero independientemente de los valores, le estamos debiendo a la población la mejora del agua, creo que esperar un estudio que probablemente nunca se haga lo principal no es negar el problema pero creo que la culpa es de la geología, pero el problema está y las autoridades lo saben”.

“Hay maneras físicas, químicas y mecánicas para tratar el agua; hay distritos que tienen plantas de ósmosis inversa pero creo que lo primero es saber que los pozos creo nunca descansan y tengo entendido que los últimos se hicieron en Circunvalación y sería importante ver la cantidad de agua que producen y la que se consume, ante las pérdidas en la vía pública, esa agua es la que se bombea de los pozos, no llega al usuario, se pierde y es dinero, como la red está obsoleta, cuando se arregla una esquina cuando se reconecta el golpe de presión rompe la otra esquina”.

“Tenemos que poner manos a la obra, porque lamentablemente tanto el agua como las cloacas no son lo que deberían ser”, afirmó y a su vez ante consultas sobre la potabilidad del agua que se vende envasada será real, dijo no poner en duda sobre la misma”.

“Yo no soy especialista, pero quiero que se empiece a tomar conciencia sobre el tema, ese es mi mensaje” concluyó.

Volver