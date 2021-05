Raúl Asef planteó las dificultades que tienen los locales de ropa para atender en esta fase

31 mayo, 2021 Leido: 201

Raúl Asef, propietario de un comercio tradicional de indumentaria, advirtió que son muchas las dificultades que atraviesan este tipo de locales en la fase 2 de las disposiciones sanitarias, al no permitirse el acceso de los clientes a los establecimientos. “No es fácil de aplicar, aunque trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Nos sugieren que el cliente se lleve la prenda a su casa para probársela, pero hay quienes quieren hacer eso ya cuando saben que una prenda les va a quedar bien. Incluso en la primera etapa de la pandemia se decía que era más seguro que se probaran en sus casas, cuando en realidad no sabemos si eso es así porque uno en el local puede aislar o sanitizar la prenda, mientras que en una casa no conocemos quiénes y en qué condiciones se las prueban. No es fácil, pero ante todo priorizamos la salud”, describió.

Raúl admitió también que por el tipo de clientela que habitualmente tienen en su local, la venta online y por redes sociales no dio los resultados esperados. “No todo el mundo maneja las redes sociales, y también ocurría que a lo mejor uno llevaba las prendas hasta una casa, y cuando estaba volviendo le avisaban que algo les quedaba chico y había que volver. Es cierto que hay quienes te dicen que si pueden comprar por Mercado Libre también lo pueden hacer aquí, pero lo cierto es que una cosa es una estructura ya diseñada para el comercio online y otra somos nosotros, que somos nuevos en todo esto”, admitió.

Finalmente, apeló a la responsabilidad de los comerciantes en caso de que las disposiciones se flexibilicen y se pueda abrir nuevamente aunque sea con el ingreso de una persona por vez. “Eso cambiaría la situación, porque con el frío, yo no puedo atender a un señor o señora que viene a comprar una camiseta. Pero lo importante es que si logramos reabrir es que cada uno cumpla las medidas”, sostuvo.

Y recordó que el local permanece abierto, en Rivadavia 618, de 9 a 12.30 y de 15 a 19.

